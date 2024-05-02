Львівський нардеп Микола Княжицький оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Подружжя вказало близько 10 млн грн доходів
Народний депутат Микола Княжицький, який входить до партії «Європейська солідарність», оприлюднив на сайті НАЗК декларацію за 2023 рік – подружжя вказало близько 10 млн грн доходів, левова частка яких від підприємницької діяльності дружини нардепа.
Як вказано у декларації, у 2023 році народний депутат отримав 664 тис. грн зарплати у Верховній Раді, його дружина Лариса вказала понад 9 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 93 тис. грн зарплати від ТОВ «Новини-ТВ», керівницею та співвласницею якого вона є.
Лариса Княжицька задекларувала недобудований житловий будинок (132 м2) у Липниках біля Львова, власницею якого вона стала у 2023 році. Щодо нерухомості дружини нардепа, то у 2022 році вона придбала три нежитлових приміщення у Львові (площею по кілька квадратних метрів), а у 2021 році – паркомісце. Окрім цього Лариса Княжицька є власницею квартири у Києві (53,6 м2), кількох ділянок та двох будинків у селі на Прикарпатті.
Микола Княжицький є власником двох квартир (67 м2 та 101,6 м2) та нежитлового приміщення (159 м2) у Києві, а також квартири у Львові (84,3 м2). Княжицькі мають право користуватись будинком (255 м2) та ділянкою (0,2 га) у селі під Києвом.
Подружжя декларує п’ять автомобілів: Renault Duster (2016 року випуску), Subaru XV (2014 року випуску), Suzuki Jimny (2018 року випуску), Volvo XC90 (2019 року випуску) та Chevrolet Bolt EV (2021 року випуску) – останнє авто Лариса Княжицька придбала у 2022 році.
Лариса Княжицька є співвласницею ТзОВ «Новини-ТВ» та ТзОВ «Астра фінанс», з нардепом є пов’язані компанії «Інтерпрофіт» та «Редакція газети Вечірня газета». Дружина нардепа також задекларувала низку ІТ обладнання.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.