Микола Княжицький входить до фракції «Європейська солідарність»

Народний депутат Микола Княжицький, який входить до партії «Європейська солідарність», оприлюднив на сайті НАЗК декларацію за 2023 рік – подружжя вказало близько 10 млн грн доходів, левова частка яких від підприємницької діяльності дружини нардепа.

Як вказано у декларації, у 2023 році народний депутат отримав 664 тис. грн зарплати у Верховній Раді, його дружина Лариса вказала понад 9 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 93 тис. грн зарплати від ТОВ «Новини-ТВ», керівницею та співвласницею якого вона є.

Лариса Княжицька задекларувала недобудований житловий будинок (132 м2) у Липниках біля Львова, власницею якого вона стала у 2023 році. Щодо нерухомості дружини нардепа, то у 2022 році вона придбала три нежитлових приміщення у Львові (площею по кілька квадратних метрів), а у 2021 році – паркомісце. Окрім цього Лариса Княжицька є власницею квартири у Києві (53,6 м2), кількох ділянок та двох будинків у селі на Прикарпатті.

Микола Княжицький є власником двох квартир (67 м2 та 101,6 м2) та нежитлового приміщення (159 м2) у Києві, а також квартири у Львові (84,3 м2). Княжицькі мають право користуватись будинком (255 м2) та ділянкою (0,2 га) у селі під Києвом.

Подружжя декларує п’ять автомобілів: Renault Duster (2016 року випуску), Subaru XV (2014 року випуску), Suzuki Jimny (2018 року випуску), Volvo XC90 (2019 року випуску) та Chevrolet Bolt EV (2021 року випуску) – останнє авто Лариса Княжицька придбала у 2022 році.

Лариса Княжицька є співвласницею ТзОВ «Новини-ТВ» та ТзОВ «Астра фінанс», з нардепом є пов’язані компанії «Інтерпрофіт» та «Редакція газети Вечірня газета». Дружина нардепа також задекларувала низку ІТ обладнання.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.