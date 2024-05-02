Заборона відвідування лісів та зупинок поблизу діятиме до завершення воєнного стану

У Яворівському районі Львівщини мешканцям заборонили відвідувати ліси і зупиняти транспортні засоби вздовж лісових масивів біля автомобільних трас. Заборона діятиме до завершення воєнного стану. Відповідний наказ видала Яворівська РВА.

Як повідомила Мостиська міськрада, відповідно до наказу Яворівської районної військової адміністрації від 29 квітня цього року «Про заборону певних дій і обмежень на період дії воєнного стану» мешканцям забороняється відвідувати ліси Яворівського району та здійснювати зупинки транспортних засобів та іншої самохідної техніки у лісових масивах уздовж трас державного значення – М11 Львів-Шегині, М10 Львів-Краковець, Р40 Рава-Руська-Судова Вишня на ділянці автомобільної дороги Яворів-Немирів.

Заборона не стосується транспортних засобів ЗСУ та інших військових підрозділів, прикордонників, СБУ, поліції, інших силових відомств, а також органів місцевої влади та самоврядування. Окрім того, заборона не стосується заходів, пов’язаних з лісогосподарською метою.

У Яворівській РВА уточнили ZAXID.NET, що така заборона для мешканців діяла і раніше, від початку воєнного стану, та була запроваджена відповідно до наказу голови Львівської ОВА. Зараз її продовжили на території району. Такі обмеження чиновники пояснили заходами безпеки та оборони.

Зазначимо, з 2020 року після реформи децентралізації Яворівський район охоплює територію двох колишніх прикордонних районів – Мостиського та Яворівського. Район займає площу близько 2400 км2. За офіційними даними, там проживає понад 180 тис. мешканців.