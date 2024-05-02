Режисеру Мохаммаду Расулофу заборонено залишати Іран

Фільм «Насіння священного інжиру» іранського режисера Мохаммада Расулофа змагатиметься за «Золоту пальмову гілку», головний приз Каннського кінофестивалю. Проте влада Ірану заборонила знімальній групі перетинати кордон, повідомляє ScreenDaily.

Влада Ірану допитала творців нового фільму режисера Мохаммада Расулофа «Насіння священного інжиру» після того, як стрічку було відібрано до конкурсної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю.

Кінематографістів викликали на допит. Їм також заборонили виїзд з країни. Адвокат Бабак Пакнія підтвердив, що на знімальну групу після багатогодинного допиту чинили тиск, аби режисер зняв фільм з конкурсної програми фестивалю.

«Насіння священного інжиру» –десята режисерська робота Мохаммада Расулофа. У минулому він неодноразово порушував правила іранської цензури своїми фільмами та отримав три тюремні терміни, а також заборону на роботу та виїзд з країни. У 2020 році його фільм «Зла немає» отримав головний приз на 70-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, де його вручили за його відсутності.

Спочатку Расулоф мав взяти участь у Каннському кінофестивалі 2023 року як член журі секції «Особливий погляд». Однак у липні 2022 року його заарештували після того, як він в соціальних мережах критикував репресії уряду проти демонстрантів у південно-західному місті Абадан через смертоносний обвал будівлі. У лютому 2023 року він був тимчасово звільнений з місць позбавлення волі за станом здоров'я. Проте заборона залишати країну залишилась в силі.

Каннський фестиваль розкритикували репресії Ісламської Республіки проти кінематографістів. Нагадаємо, вони торкнулись також таких режисерів як Джафар Панахі (його фільми також брали участь у фестивалі без нього, він знімав кіно попри заборону займатись професією) та Саїда Русті. Русті отримав шість місяців ув’язнення за фільм «Брати Лейли», який зображує економічну боротьбу в Тегерані та був показаний на фестивалі у 2022 році.