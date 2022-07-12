Джафар Панахі став третім кінематографістом, затриманим в Ірані протягом кількох днів

У понеділок, 11 липня в Тегерані було арештовано відомого режисера Джафара Панахі. Він став третім заарештованим кінематографістом за тиждень. Також затримано Мохаммада Расулофа та Мустафі Аль-Ахмада. Усі вони є володарями міжнародних призів та учасниками найбільших кінофествалів. Про це йдеться на сайті Каннського кінофестивалю.

Джафар Панахі був затриманий в будівлі іранської прокуратури, куди він прийшов для свідчень у справі раніше заарештованого Мохаммада Расулофа,.

62-річний Джафар Панахі – один із найвідоміших у світі іранських режисерів. Він отримав чимало нагород за фільми, деякі з яких зняв всупереч забороні на професію.

2010 року режисер був заарештований за участь в антиурядових акціях, його засудили до шести років колонії. Під тиском кінематографічної спільноти та правозахисників Панахі було переведено під домашній арешт та заборонено зімати кіно протягом двадцяти років. Проте він продовжував вдаватись до різних хитрощів, щоб продовжити працювати. Так флешку з його незаконно знятим фільмом «Це не кіно» було заховано в торт та переправлено до Франції, щоб в останню мить устигнути взяти участь у Каннському кінофестивалі.

У 2015 році Панахі був удостоєний премії «Золотий ведмідь» у Берліні за фільм «Таксі», знятий на відеореєстратор. У 2018 році його фільм «Три обличчя» отримав приз за найкращий сценарій у Каннах.

Двох інших режисерів, Мохаммада Расулофа та Мустафу Аль-Ахмада, було заарештовано через участь у протестах, які почалися після загибелі понад 40 людей 23 травня в результаті обвалення 10-поверхової будівлі «Метрополь» у місті Абадан. Демонстранти вимагали покарати відповідальних за трагедію.

Після цього група іранських кінематографістів на чолі з Расулофом опублікувала відкритий лист із закликом до силовиків не придушувати протести, скласти зброю перед обуренням з приводу «корупції, крадіжки, неефективності та репресій».

У відповідь на це влада звинуватила режисерів Мохаммада Расулофа та Мустафу Аль-Ахмада у зв'язках з опозиційними групами, які нібито перебувають за межами країни, та у змові з метою підриву державної безпеки. Вони були заарештовані 9 липня.

50-річний Мохаммад Расулоф зняв свій перший фільм «Сутінки» у 2002 році та відразу отримав кілька фестивальних нагород.

У 2010 році Мохаммада Расулофа заарештували на знімальному майданчику та звинуватили у зйомках без отриманого на те дозволу. Він був засуджений іранською владою до шести років позбавлення волі. Згодом термін було скорочено до року.

Прем'єра стрічки Мохаммада Расулофа «Прощай» відбулася на 64-му Канському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь у секції «Особливий погляд» та отримала приз за режисуру. Його наступний фільм, «Рукописи не горять» також брав участь у секції «Особливий погляд» у 2013 році та отримав приз ФІПРЕСІ. Фільм «Непідкупний» переміг у «Особливому погляді» у 2017 році. У 2020 фільм «Тут немає зла» отримав «Золотого ведмедя» 70-го Берлінського кінофестивалю.

З вимогою негайно звільнити кінематографістів уже виступили Каннський кінофестиваль та Американська кіноакадемія.