У 2023 році на ремонт ТЦК до обласного бюджету перерахували 8,5 млн грн

Депутати Ужгородської міськради проголосували за виділення 10 млн грн на завершення реконструкції будівлі Закарпатського ОТЦК та СП. Рішення про це прийняли на позачерговому засіданні сесії 2 травня.

Як повідомили у прес-службі міськради, депутати передали гроші з бюджету громади до бюджету Закарпатської області.

«Депутати надали згоду на передачу коштів іншої субвенції із бюджету Ужгородської міської територіальної громади до обласного бюджету – 10 мільйонів гривень для співфінансування реконструкції будівлі Закарпатського ОТЦК та СП, що на вул. Павла Чубинського в Ужгороді», – зазначили у мерії.

Додамо, що Ужгород вже не вперше виділяє гроші на реконструкцію Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. У 2023 році на ці потреби до обласного бюджету перерахували 8,5 млн грн.