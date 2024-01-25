Депутати внесли зміни до програм підтримки військових частин та підрозділів ТРО

У четвер, 25 січня, на позачерговій сесії Ужгородської міської ради депутати внесли зміни до програм підтримки військових частин та підрозділів ТРО, збільшивши видатки на підтримку військових на 30 млн грн.

Як повідомив під час засідання міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, на військову частину 1778 спрямували 15 млн грн, на ВЧ 7029 Нацгвардії – 7 млн грн, зональний відділ ВСП – 1 млн грн, 101 бригаду ТРО – 500 тис. грн. На інші військові формування, які не розташовані на території Ужгорода, передбачили 6,5 млн грн.

Для цього депутати внесли зміни до бюджету міста, а також Програми надання шефської допомоги військовим частинам, розташованим на території міста на 2023-2024 роки, збільшивши її фінансування у 2024 році з 7,4 млн грн до 22,4 млн грн, і до Програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки, збільшивши її бюджет до 10,5 млн грн.

Гроші підуть на закупівлі дронів, ремонт та придбання запчастин для автомобілів військових.

Додамо, 9 січня депутат ужгородської міської ради, військовослужбовець Олександр Волосянський написав, що за 2 роки повномасштабного вторгнення Ужгородська міська рада не закупила жодного дрону для ЗСУ і запропонував колегам проголосувати за закупівлю для потреб його підрозділу 130 дронів на суму 24 млн грн. Проте наразі на пропозицію в міській раді не відреагували.