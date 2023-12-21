Найбільше видатків депутати спрямували на освіту, соцзахист та сферу оборони.

У четвер, 21 грудня, на сесії обласної ради затвердили бюджет Закарпаття на 2024 рік. У порівнянні з 2023 роком, він зменшився на 9,2% і складе 2,1 млрд грн. Найбільше видатків спрямують на освіту, соцзахист та сферу оборони.

Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної ради, на сектор безпеки і оборони у бюджеті 2024 року передбачили 218,7 млн грн. Найбільше коштів спрямували на освіту – понад 700 млн грн, соцзахист – 258 млн грн, охорону здоров’я – близько 200 млн грн і культуру – 163 млн грн.

«На фінансування 57 обласних програм у галузі безпеки, освіти, охорони здоров’я, спорту, соцзахисту та інших напрямках у обласному бюджеті-2024 передбачено 346,7 мільйонів гривень», – додали у прес-службі.

Ще одним рішенням депутати Закарпатської обласної ради спрямували на потреби ЗСУ вільні залишки коштів обласного бюджету 2023 року.