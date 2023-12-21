Нові депутати Іван Барна та Степан Черничко

У четвер, 21 грудня, під час сесії Закарпатської обласної ради вступили до повноважень двоє нових обласних депутатів Степан Черничко від Партії угорців України та Іван Барна від партії «За майбутнє».

Як повідомив під час засідання сесії голова Закарпатської обласної територіальної виборчої комісії Юрій Фекете, Степан Черничко замінив нещодавно померлого депутата від Партії угорців України Йосипа Борто, а Іван Барна – депутатку Андріану Сушко, відкликану рішенням з’їзду партії «За майбутнє».

Додамо, що Степан Черничко є ректором Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, а Іван Барна, за даними Чесно, нещодавно очолював Міжгірське лісове господарство.

Нагадаємо, відкликана партією «За майбутнє» депутатка Андріана Сушко у 2021-2023 роках була заступницею голови Закарпатської обласної ради. Через кілька тижнів після цього призначення партія «За майбутнє» розпочала процедуру відкликання Андріани Сушко, яка всупереч позиції фракції голосувала за призначення головою обласної ради Володимира Чубірка.

Також під час сесії 21 грудня склав свої повноваження депутат облради від партії «Слуга народу» Олексій Іванчо. Його заяву задовільнили 43 депутати. Екс-депутат повідомив, що не збирається виїжджати з України.

За даними аналітичного порталу YouСontrol, Олексій Іванчо очолює Асоціацію «Термальні води України», що зареєстрована у селі Косонь Берегівського району, де й оздоровчий центр «Термальні води Косино». 7 рудня на цьому курорті провели рейд працівники ТЦК.

«Термальні води Косино» скерували заяви про правопорушення до поліції, СБУ, ДБР та зареєстрували кримінальне провадження у ЄДРКП. Заяви стосуються перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадання людей.