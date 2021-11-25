Володимир Чубірко є представником партії «Рідне Закарпаття»

Закарпатські депутати під час сесії у четвер, 25 листопада, обрали головою Закарпатської обласної ради представника партії «Рідне Закарпаття» Володимира Чубірка. За відповідне рішення проголосували 37 депутатів.

Перед початком таємного голосування депутат Олександр Ледида заявив, що фракція «За майбутнє» не братиме участі в голосуванні за нового голову облради. Таку ж заяву виголосив Едгар Токар від імені фракції «Слуга народу». Ще на початку засідання Єлизавета Біров від «КМКС» заявила, що фракція утримається від голосувань на сьогоднішньому засіданні, оскільки поки не бачить, як формується коаліція.

У своїй промові новообраний голова Закарпатської облради Володимир Чубірко зазначив, що обіцяє «чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки».

Як відбувалось обрання голови Закарпатської облради

Нового голову Закарпатської обласної ради обрали не з першої спроби, зі скандалами, взаємними звинуваченнями фракцій про незаконність дій та трьома «замінуваннями» будівлі облради на площі Народній, 4. Історія тягнеться майже місяць - із 28 жовтня, коли на засіданні сесії закарпатські депутати проголосували за звільнення Олексія Петрова із посади голови облради. Тоді Петров заявив про незаконність такого рішення та подав відповідну заяву до правоохоронних органів.

Після рішення 28 жовтня про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова депутати вирішили провести наступне засідання сесії у четвер, 4 листопада. А 4 листопада – знову перенесли засідання на суботу, 6 листопада. Раніше таке ж розпорядження видав в.о. голови Закарпатської облради Василь Іванчо. У суботу, 6 листопада, поліція повідомила про замінування приміщення облради і депутати провели зібрання, на якому підписали вимогу щодо скликання позачергової сесії облради у вівторок, 9 листопада, для повторного розгляду питання щодо відставки голови обласної ради Олексія Петрова. Вимогу адресували президії облради, документ підписали 38 депутатів.

Проте, пізніше, Олексій Петров, який вважав рішення про припинення його повноважень як голови облради незаконним, видав розпорядження про скликання позачергової сесії на 15 листопада, із включенням у порядок денний засідання проекту рішення про дострокове припинення повноважень голови облради.

На сесії 15 листопада, на якій головував раніше звільнений Олексій Петров, його повторно відправили у відставку. Коли депутати почали обговорювати обрання нового голови облради, правоохоронці знову отримали повідомлення про замінування приміщення. У засіданні було оголошено перерву до 17 листопада.

Однак, 17 листопада, перед початком сесії правоохоронці знову отримали повідомлення про замінування будівлі на площі Народній, 4. Депутати провели зібрання у приміщенні Ужгородського університету, на якому домовились про призначення позачергової сесії Закарпатської облради на четвер,25 листопада. У порядок денний, окрім питання про обрання нового голови облради, пропонували включити і проект рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Закарпатської облради Василя Іванча.

Хто такий Володимир Чубірко

Володимир Чубірко народився 12 жовтня 1976 року в Ужгороді, депутат Закарпатської обласної ради V–VI скликань, очолював постійну комісію з питань екології та використання природних ресурсів, працював заступником голови комісії з питань бюджету. Голова Закарпатської обласної ради (з 28 листопада 2014 по 01 грудня 2015). На місцевих виборах у жовтні 2020 року був обраний депутатом Закарпатської облради VIII скликання від партії «Рідне Закарпаття». Директор компанії «Росток».