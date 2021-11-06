Депутати проводили зібрання у «замінованому» приміщенні

Депутати Закарпатської обласної ради підписали вимогу щодо скликання позачергової сесії облради у вівторок, 9 листопада, для повторного розгляду питання щодо відставки голови обласної ради Олексія Петрова. Вимогу адресували президії облради, документ підписали 38 депутатів на зібранні у суботу, 6 листопада.

На зібранні зареєструвалися 36 депутатів, сьогодні планувалося проведення другого пленарного засідання четвертої сесії Закарпатської облради, яке призначали аж двома документами: рішенням сесії 4 листопада та розпорядженням в.о. голови обласної ради Василя Іванча. Напередодні ввечері, 5 листопада, Олексій Петров, який вважає голосування за його відставку 28 жовтня незаконним, видав нове розпорядження – про скасування попередніх документів та призначення сесії на 25 листопада.

Проте, у суботу, 6 листопада, в обласні радій зібралися депутати, які заявили, що, попри скасування засідання Олексієм Петровим, сесія має відбутися. Заступник голови облради Василь Іванчо під час дискусії з депутатами в атріумі облради заявив, що не може проводити сесію, оскільки голова Олексій Петров повернувся з кількаденної відпустки та скасував його розпорядження про скликання сесії на суботу, 6 листопада.

Присутні депутати, після емоційних обговорень, вирішили провести зібрання та проголосувати за вимогу до президії скликати позачергове засідання сесії Закарпатської облради для повторного голосування за відставку Олексія Петрова. До сесійної зали депутати зайти не змогли: спочатку вона була зачинена, а пізніше до присутніх в атріумі звернувся заступник начальника поліції Закарпаття Роман Ус та повідомив, що на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування будівлі, тому правоохоронці змушені провести перевірку.

Депутати продовжили зібрання, не заходячи до сесійної зали, – в атріумі провели реєстрацію на папері та почали обговорення щодо подальших дій. Відтак, було вирішено, що зараз проводиться не сесія, а депутатські збори для оголошення вимоги до президії щодо скликання позачергової сесії та повторного розгляду на сесії питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради Олексія Петрова.

На зібранні у суботу, 6 листопада, як і на попередніх засіданнях, де йшлося про відставку Петрова, головував депутат облради Володимир Чубірко («Рідне Закарпаття»). Він, зокрема, заявив, що сьогоднішнє засідання зірвано, тому є необхідність «виходити в правове поле». За словами Чубірка, вимогу про скликання позачергової сесії на 9 листопада підписали 38 депутатів. На майбутньому засіданні планують розглянути питання подолання політичної кризи, а також повторно проголосувати за відставку голови облради Олексія Петрова. Однак, у самому документі це питання чітко не сформульовано.

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