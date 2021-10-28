Олексій Петров пропрацював головою облради менше року

Депутати Закарпатської облради під час сесії у четвер, 28 жовтня, проголосували за дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова. За відповідне рішення проголосували 35 депутатів.

Четверта сесія Закарпатської обласної ради VIII скликання відбувається у незвичному форматі: перед початком засідання біля будівлі обласної ради на пл. Народній відбувся мітинг медиків та бібліотекарів, які виступали проти реорганізації та об'єднання комунальних лікарень та бібліотек, а за 10 хвилин до запланованого початку засідання на сайті облради опублікували розпорядження голови Закарпатської облради Олексія Петрова про перенесення сесії на 25 листопада.

Однак депутати, які зібралися у сесійному залі, самостійно розпочали реєстрацію, обрали головуючого та відкрили сесію. У залі зареєструвалося 36 депутатів.

Засідання очолив депутат Володимир Чубірко («Рідне Закарпаття»), до порядку денного внесли проект рішення про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексія Петрова («Слуга народу»), за який проголосували майже всі присутні – 35 голосів із 36.

У коментарі ZAXID.NET Олексій Петров зазначив, що сьогоднішнє засідання в обласній раді не є законним, з приводу цього він уже звернувся до правоохоронних органів: «Подав повідомлення про злочин відповідно до ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу до Закарпатської обласної прокуратури, Управління СБУ та Нацполіції про дії, які кваліфікуються ст. 186 - самоуправство групою осіб, які сьогодні незаконно зайняли сесійну залу, незважаючи на те, що я видав розпорядження про перенесення сесії на 25 листопада», – зазначив Олексій Петров.

«Я продовжую роботу в якості голови обласної ради відповідно до законів України», – додав він.

Після рішення про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова депутати пішли на перерву, відтак вирішили перенести усі проекти рішень, які не розглядалися на сьогоднішній сесії на наступне засідання 4 листопада.

Депутат облради Володимир Чубірко («Рідне Закарпаття»), який головував на сесії Закарпатської облради 28 жовтня, у коментарі ZAXID.NET зазначив, що вважає нинішні події в сесійній залі законними: «Все законно. На сайті є повідомлення про скликання сесії, у залі були присутні більше половини депутатів. Ми приймали важливі рішення для області, про кисневі концентратори, зміни до бюджету, які стосуються ковіду. І ми прийняли рішення зняти голову Закарпатської обласної ради за ці всі маніпуляції, що відбуваються сьогодні в облраді», – сказав Володимир Чубірко.

На прохання уточнити, які причини для такого рішення, депутат зазначив: «Політична некоректність стосовно праці в обласній раді, переслідування національних меншин – це питання угорців. Сьогодні керівник угорців [підозрюваний в укладенні фіктивних договорів угорського благодійного фонду Василь Брензович] знаходиться закордоном по незрозумілій причині. Якщо він у чомусь винний, оприлюдніть це, скажіть закарпатській громаді, у чому винний Брензович. Я його знаю більше 20 років, не вірю, що він винний у тих питаннях, в яких його звинувачують. Третє питання – непрофесійність, тому що лише непрофесіонал міг робити такі реформи, які під час ковіду можуть зупинити усю медичну галузь. Цього більше, ніж достатньо», – вважає Володимир Чубірко.

За його словами, ці причини для дострокового припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексія Петрова були вказані у сьогоднішньому зверненні депутатів, які просили розглянути рішення про звільнення Петрова. Володимир Чубірко також додав, що нині виконував «технічну місію»: «Вів сесію, бо ні голова, ні його заступник сьогодні не з’явилися на засідання».

Хто такий Олексій Петров

Олексій Петров народився 1976 року. Здобув вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Має військове звання генерал-майора. Учасник бойових дій у зоні проведення АТО. У 2018 році отримав звання «Заслужений юрист України».

Працював на різних посадах у Службі безпеки України, зокрема, з 2017 по 2019 рік очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області. Наприкінці квітня 2020 року очолив Закарпатську ОДА. У грудні 2020 року був обраний головою Закарпатської обласної ради