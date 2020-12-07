Чинний керівник Закарпатської ОДА Олексій Петров склав присягу голови облради

Чинний голова Закарпатської ОДА, депутат від політичної партії «Слуга Народу» Олексій Петров очолив Закарпатську обласну раду. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомила на сесії облради лічильна комісія, пише місцеве видання «Закарпаття онлайн».

Всього на посаду голови облраду було висунуто два кандидати. Під час таємного голосування за 44-річного Олексія Петрова віддали свої голоси 37 депутатів. За самовисуванця, представника політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Русина проголосували лише 17 депутатів. Після оголошення результатів Петров склав присягу голову та подякував депутатам за підтримку.

Нагадаємо, що у понеділок, 7 грудня, відбулася перша сесія новообраної Закарпатської обласної ради VIII скликання. Як писала «Радіо Свобода», фракція «КМКС» – Партія угорців України у повному складі показово залишила першу сесію на знак протесту через дії української влади проти неї. Демарш відбувся після виступу депутата від цієї фракції Йосипа Борто, який заявив, що вони не братимуть участі у голосуванні за голову облради. Водночас лідер партії Василь Брензович, який також очолював виборчий список цієї партії, на сесії взагалі не зареєструвався.

За даними ЦВК, до облради пройшли вісім партій: «Рідне Закарпаття» (12 депутатів), «Слуга Народу» (11 депутатів), «Батьківщина» (8 депутатів), «КМКС» Партія угорців України (8 депутатів), «Команда Андрія Балоги» (7 депутатів), «Європейська солідарність» (6 депутатів), «За Майбутнє» (6 депутатів) та «Опозиційна платформа – За життя» (6 депутатів).

Хто такий Олексій Петров

Олексій Петров народився 1976 року. Здобув вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Має військове звання генерал-майора. Учасник бойових дій у зоні проведення АТО. У 2018 році отримав звання «Заслужений юрист України».

Працював на різних посадах у Службі безпеки України, зокрема, з 2017 по 2019 рік очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області. Наприкінці квітня 2020 року очолив Закарпатську ОДА.