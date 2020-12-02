Суперечка між країнами не вплине на співпрацю між Україною та НАТО

НАТО не втручатиметься у суперечку Угорщини та України та закликає обидві країни самостійно вирішити конфлікт. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу за підсумками засідання міністрів МЗС країн-союзниць, пише 2 грудня «Європейська правда».

Він не став розкривати подробиці зустрічі, де глава МЗС Угорщини порушив питання щодо обшуків СБУ на Закарпатті. Однак запевнив, що попри суперечку між країнами НАТО продовжить підтримувати та зміцнювати партнерство з Україною.

«Сьогоднішнє засідання якраз це демонструє», – відзначив він.

Нагадаємо, що загострення відносин між Україною та Угорщину розпочалися ще на початку початку місцевих виборів. Деякі угорські високопосадовці відкрито агітували за одну із партій на Закарпатті, порушуючи при цьому українське законодавство.

На початку грудня також розгорівся скандал через відео, де депутати Сюртівсьої сільради під час присяги співали угорський гімн. СБУ вирішила перевірити, чи немає в цьому ймовірних ознак протиправної діяльності.

Також відомо про обшуки, які провела СБУ у лідерів угорської меншини Закарпаття. Керівників низки благодійних фондів підозрюють в спробі підірвати державний суверенітет України. У них виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

1 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав посла Угорщини Іштвана Ійдярто й закликав не спекулювати та не створювати емоційну й деструктивну напругу між відносинами двох країн.

У свою чергу, міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав дії української влади неприпустимими та закликав ОБСЄ направити місію на Закарпаття.