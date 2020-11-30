СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд

Працівники Служби безпеки України у понеділок, 30 листопада, провели санкціоновані обшуки в помешканнях керівників одного з благодійних фондів, який пропагує створення угорської автономії на Закарпатті. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці. Мова йде про фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі наші регіони. Також досудове слідство вивчає факти підтримки окремими українськими публічними діячами державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності, в тому числі у вчиненні дій з ознаками державної зради», – сказано в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

фото СБУ

Як інформує закарпатський сайт «Мукачево.net», СБУ проводила обшуки у лідера КМКС Василя Брензовича та інших членів угорської меншини.

Водночас, у Товаристві угорців Закарпаття (ТУКЗ) та політичній силі «Партія угорців України» (КМКС), обшуки СБУ назвали безпрецедентним грубим втручанням, «в рамках якого озброєні представники спецслужб окупували помешкання Василя Брензовича, голови ТУКЗ-КМКС, центральний офіс організації в Ужгороді, а також офіси благодійних фондів – «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» та «За Закарпатський угорський інститут» – для проведення обшуків». Відповідну заяву на своїй сторінці опублікував Йосип Борто, заступник голови Закарпатської обласної ради.

Під час акції, проведеної на підставі рішення Запорізького суду в кримінальному провадженні за звинуваченням у сепаратизмі, шукали докази діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності держави, примусову зміну кордонів та нанесення шкоди державі. ТУКЗ-КМКС вважає, що насправді це «запланована операція, здійснена на сфабрикованих політичних звинуваченнях, метою якої є не лише унеможливити діяльність угорських організацій, а й залякати угорців Закарпаття та їхніх керівників».

«Вважаємо, що такі дії згубно впливають не лише на угорську меншину в Україні, але й на міжнародне сприйняття держави та значно шкодять відновленню добросусідських відносин між Україною та Угорщиною», – додали в Товаристві.

відео «Перший кабельний»

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них – це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС «Партія угорців України». Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.

26 листопада угорського топ-урядовця Іштвана Грежу, який відповідає за співпрацю між угорським регіоном Сабольч-Сатмар-Береґ та Закарпаттям, не впустили до України. Грежі агітував за певні кандидатури на місцевих виборах, чим порушив Виборчий кодекс, адже іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу. Заборона на в'їзд викликала обурення з боку МЗС Угорщини.