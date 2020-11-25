Голова МЗС України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина викликала посла України Любов Непоп до МЗС через заборону на в'їзд уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці із Закарпатською областю Іштвану Грежі. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму відеозверненні на Facebook, пише Hungary Today.

Голова угорського МЗС додав, що на переговорах з українським колегою Дмитром Кулебою два з половиною тижні тому вони домовились залишити позаду напруженість, яка склалася під час місцевих виборів в Україні, і зосередитись на «позитивних питаннях, які можуть стати основою для спільної історії успіху».

Сійярто поінформував посла про заперечення Угорщини та передав ноту протесту.

«Це прозвучало як грім серед ясного неба», – сказав Сійярто про те, що уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці із Закарпатською областю Іштвану Грежі заборонили в'їзд до України на три роки.

Сіярто вважає, що заборона на в'їзд для Грежі «суперечить розвитку дружби та досягненню спільного успіху».

За його словами, це викликає жаль, оскільки уряд Угорщини завжди працює над добросусідськими відносинами з Україною, оскільки хороші відносини між двома країнами також найкраще підходять для закарпатських угорців.

Як інформував ZAXID.NET, Іштван Грежі агітував за певні кандидатури на місцевих виборах, чим порушив Виборчий кодекс, адже іноземці не мають права агітувати за якусь політичну силу-учасника виборчого процесу. Це вже не перший випадок політичної агітації з боку угорських посадовців. 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС «Партія угорців України».

Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило йому ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб. Окрім того, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів.