Українські прикордонники розвернули Іштвана Грежу на кордоні із Угорщиною

Угорського топ-урядовця Іштвана Грежу, який відповідає за співпрацю між угорським регіоном Сабольч-Сатмар-Береґ та Закарпаттям, не впустили до України. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомила «Європейська правда» із посиланням на кілька джерел. Згодом інформацію про недопуск угорського посадовця підтвердила і МЗС України.

Як зазначає видання, українські прикордонники розвернули Грежу на кордоні із Угорщиною ще зранку, коли той прибув до пункту пропуску «Лужанка», що в Закарпатській області. Йому повідомили про заборону в’їзду та не дозволили перетнути кордон.

За інформацією «Європейської правди», Україна знала про візит Грежу, оскільки напередодні Угорщина направила ноту, де зазначила про заплановий візит угорського урядовця.

«Втім, варто зауважити, що в Угорщині з неофіційних джерел знали, що цьому посадовцю віднедавна заборонений в’їзд до країни - інформація про це була відома навіть в експертних колах. Тому, певно, угорці передбачали його недопуск на кордоні», – стверджує видання.

Згодом у коментарі «Європейській правді» речник МЗС України розповів, що Іштвану Грежі заборонили в’їзд, оскільки він всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні.

До слова, Іштван Грежа – уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Сабольч-Сатмар-Береґ та Закарпаттям.

Нагадаємо, 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах «Партію угорців України», а також нинішнього міського голову Берегова Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов’язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що «у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми».

26 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах Україна заборонила в’їзд двом високопоставленим особам з Угорщини