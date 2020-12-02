Посольство Угорщини в Україні заявляє, що депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади Закарпаття під час присяги співали стару молитву угорців, яка лише згодом стала національним гімном країни. Про це йдеться у заяві посольства Угорщини в Україні, яку в середу, 2 грудня, опублікувала «Європейська правда».

«З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини», – сказано в заяві.

«Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні», – пояснили в посольстві.

«Європейська правда» при цьому зазначає, що гімн, «якому декілька сотень років», написав у 1823 році угорський поет Ференц Келчеї.

У посольстві також вказали на статтю 6 закону «Про національні меншини в Україні», прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.

«Це стало можливим завдяки такому зразковому та сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна та високо цінована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності буде безперешкодно продовжуватися в Україні», – заявили в посольстві.

Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час прийняття присяги заспівали національний гімн Угорщини.