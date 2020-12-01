Наприкінці листопада частина депутатів Сюртівської сільради виконала угорський гімн під час присяги

Служба безпеки України перевірить інформацію щодо ймовірних ознак протиправної діяльності новообраних депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, що в Ужгородському районі на Закарпатті, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила прес-служба відомства.

«Отримані службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються. За результатами перевірки вживатимуться відповідні заходи реагування», ­– йдеться у повідомленні.

Як зазначила СБУ, інцидент трапився 21 листопада. За їхньою інформацією, частина обранців тергромади під час присяги виконала угорський гімн за ініціативи голови сільради. Відповідне відео, де нібито депутати Сюртівської сільради співають гімн, також опублікуване у одній із спільнот у Facebook.

Зазначимо, що село Сюрте розташоване в Ужгородському районі Закарпатської області на річці Латориця. За даними всеукраїнського перепису населення у 2001 році, в селі мешкало 1898 осіб. Згідно із переписом, близько 79% мешканців розмовляли угорською мовою, і лише приблизно 20% українською.

За даними ЦВК, до Сюртівської сільської ради під час місцевих виборів у 2020 році пройши три партії: «КМКС» Партія угорців України (12 депутатів), «За Майбутнє» (3 депутати), «Слуга Народу» (2 депутати), а також самовисуванці (5 депутатів).

Як інформував ZAXID.NET, 30 листопада Служба безпеки України провела санкціоновані обшуки в помешканнях керівників одного з благодійних фондів, який пропагує створення угорської автономії на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину».