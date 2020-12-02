Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто попросив ОБСЄ направити на Закарпаття моніторингову місію через обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів. Про це він повідомив після розмови з Гентом Чакаєм, виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Албанії, яка цьогоріч головує в ОБСЄ, пише «Європейська правда».

«Я попросив його направити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні в Закарпатську область для розслідування вчорашніх зловживань щодо угорської громади», – заявив Сійярто у вівторок, 1 грудня.

Він зазначив, що спостерігачі мають дізнатися про події, які відбулися на Закарпатті 30 листопада, і зв’язатися з представниками закарпатських угорців.

Сійярто вже не вперше виступає за спостережну місію ОБСЄ на Закарпатті. Зокрема, у 2017 році Угорщина на тлі суперечок довкола закону про освіту закликала ОБСЄ направити постійну місію ОБСЄ в Закарпатську область, через «напруженість» у регіоні. Потім ці заклики звучали неодноразово.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість».

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.