Олексій Петров очолював Закарпатську облраду менше року

Закарпатські депутати у понеділок, 15 листопада, повторно відправили у відставку голову обласної ради Олексія Петрова. За відповідне рішення проголосували 43 депутати.

Перед розглядом питання про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексій Петров виголосив заяву про відставку.

Після першого голосування за дострокове припинення повноважень в обласній раді розпочалося протистояння між депутатами та керівництвом облради: обидві сторони обмінювались взаємними звинуваченнями про порушення регламенту та незаконні дії. Олексій Петров заявляв про самоуправство та подавав заяви до СБУ, Нацполіції та прокуратури з приводу незаконних, на його думку, дій в залі облради. Представники фракцій «Рідне Закарпаття», «ЄС», «Команда Андрія Балоги», «КМКС», «Батьківщина», «ОПЗЖ» неодноразово намагалися провести засідання сесій для обрання нового голови облради, проте безрезультатно.

Разом з тим, Олексій Петров продовжував наголошувати на тому, що всі попередні депутатські рішення були прийняті незаконно та нагадував, що ініціатором питання, яке стало початком суперечок та протистоянь в облраді (об'єднання комунальних 15 медзакладів в один) був Володимир Чубірко від «Рідного Закарпаття», а розробником проекту рішення – «Команда Андрія Балоги». На сесії у понеділок, 15 листопада, під час виголошення заяви про відставку Олексій Петров зазначив, що вважає дії депутатів під головуванням Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття») «політичним шантажем» і «політичним тероризмом». Олексій Петров у своїй промові також перерахував досягнення області за час його перебування на посаді голови Закарпатської облради, зазначив, що «працював на Закарпаття», але чітко причину свого рішення про відставку не озвучив.

Нагадаємо, депутати Закарпатської облради під час сесії у четвер, 28 жовтня, проголосували за дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова. За відповідне рішення проголосували 35 депутатів. Олексій Петров зазначив, що вважає засідання в обласній раді 28 жовтня незаконним, заявив про самоуправство та звернувся до правоохоронних до СБУ, поліції та прокуратури із повідомленням про злочин.

Після рішення 28 жовтня про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова депутати вирішили провести наступне засідання сесії у четвер, 4 листопада. А 4 листопада – знову перенесли засідання на суботу, 6 листопада. Раніше таке ж розпорядження видав в.о. голови Закарпатської облради Василь Іванчо. У суботу, 6 листопада, депутати обласної ради підписали вимогу щодо скликання позачергової сесії облради у вівторок, 9 листопада, для повторного розгляду питання щодо відставки голови обласної ради Олексія Петрова. Вимогу адресували президії облради, документ підписали 38 депутатів. Проте, пізніше, Олексій Петров, який вважав рішення про припинення його повноважень як голови облради незаконним, видав розпорядження про скликання позачергової сесії на понеділок, 15 листопада, із включенням у порядок денний засідання проекту рішення про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради.

Хто такий Олексій Петров

Олексій Петров народився 1976 року. Здобув вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Має військове звання генерал-майора. Учасник бойових дій у зоні проведення АТО. У 2018 році отримав звання «Заслужений юрист України».

Працював на різних посадах у Службі безпеки України, зокрема, з 2017 по 2019 рік очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області. Наприкінці квітня 2020 року очолив Закарпатську ОДА. У грудні 2020 року був обраний головою Закарпатської обласної ради.