Поліція була присутня під час рейду та не перешкоджала озброєним людям

На Закарпатті, в оздоровчому центрі «Термальні води Косино» відбувся рейд – кілька десятків озброєних представників місцевого ТЦК увірвалися на територію комплексу та вигнали відвідувачів на вулицю, погрожуючи зброєю. Двох співробітників центру заштовхали в авто та відвезли у невідомому напрямку без пред’явлення повісток чи відповідних документів, повідомили у п’ятницю, 8 грудня, у прес-службі «Термальних вод Косино».

Інцидент стався у четвер, 7 грудня, приблизно о 12:30, коли кілька десятків озброєних людей увірвалися на територію комплексу. Невідомі почали погрожувати зброєю та вигнали із приміщень центру усіх відвідувачів, включно з жінками, дітьми та людьми похилого віку.

Рейд було зафіксовано на камери спостереження у «Термальних водах Косино». За даними комплексу, під час рейду на території «Термальних вод Косино» перебувало три патрульних екіпажі, які складалися із 10 поліцейських. Ними керував заступник начальника відділу превенції поліції Ужгорода Олександр Остапенко, який не перешкоджав діям озброєних осіб.

«У відповідь на прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу. Організовував цю акцію, та був особисто присутній очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор, який наніс тілесні ушкодження адвокату комплексу, і відібрав мобільний телефон коли він здійснював відеофіксацію цього беззаконня», – повідомили у прес-службі комплексу.

У рейді брали участь посадовці місцевих ОТЦК

У прес-службі комплексу пояснили, що на момент втручання у роботу оздоровчого центру там перебувало приблизно 20% чоловіків, більшість відвідувачів – жінки, діти та пенсіонери. Представники ТЦК без пояснень та пред’явлення повісток заштовхали в їхній автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку.

«Термальні води Косино» скерували заяви про правопорушення до поліції, СБУ, ДБР та зареєстрували кримінальне провадження у ЄДРКП. Заяви стосуються перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадання людей.

Нагадаємо, 8 грудня на тлі резонансу, який викликали відео з роздачею повісток у спортзалах та відпочинкових комплексах, у Закарпатському ОТЦК відреагували. У центрі комплектування повідомили, що вручають повістки у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.