Повістки у спортзалах Ужгорода та Хуста роздавали 5 і 6 грудня

У п’ятинцю, 8 грудня, у Закарпатському обласному центрі комплектування прокоментували відео з роздачею повісток у спортзалах та закладах відпочинку, що з’явилися днями у соціальних мережах.

У Закарпатському ОТЦК повідомили, що вручають повістки у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

«Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога», – інформують у Закарпатському центрі комплектування.

В ОТЦК наголосили, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну.

«Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток. Відповідно до частини 1 статті 114 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 8 років», – зазначили у центрі комплектування.

Нагадаємо, відео з роздачею повісток у спортзалах Ужгорода та Хуста, а також оздоровчо-рекреаційному комплексі «Косино» 5 і 6 грудня оприлюднив депутат ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму Telegram.