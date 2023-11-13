Дитяча збірна, яка приїхала на змагання в Ужгород, поруч із автобусом, водія якого забрали у військкомат

Працівники ТЦК в Ужгороді затримали водія автобуса, який привіз дитячу збірну на змагання з тхеквондо. Діти приїхали з Вінниці і це був єдиний водій у цьому автобусі. Про це випадок повідомив журналіст вінницького сайту 20 хвилин Віталій Павловський.

Як повідомив Віталій Павловський пізно ввечері у суботу, 11 листопада, дитяча збірна з тхеквондо з Вінниці поїхала в Ужгород на змагання. Команда разом із водієм заночували у хостелі «Монада». Вночі усіх чоловіків працівники ТЦК забрали у військкомат, їх одразу скерували на нічну військово-лікарську комісію та після цього повідомили про негайну відправку в Чернігів.

«По закінченню комісії, водія Михайла думаєте відпускають? Ні, йому вручають гарний військовий квиток та відправляють прямо зараз на Чернігів… самі знаєте чому..», – написав журналіст Віталій Павловський.

За даними журналіста, ситуацію взяв на контроль голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, а перевізник відправив до Ужгорода нового водія, який має доставити дітей додому.