Хустський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Сергія Зубатова, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків. Суд призначив посадовцю ТЦК покарання – 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, полковник Сергій Зубатов, працюючи у одному з ТЦК, перевищував свої службові повноваження та безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу, без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною ВЛК. Таким чином 20 офіцерів запасу були виключені з військового обліку з подальшим правом виїздити за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Щодо військового порушували кримінальну справу за фактом недбалого ставлення до служби, але її закрили. Натомість у діях полковника виявили склад адмінправопорушення. На судове засідання Сергій Зубатов не прийшов, але в матеріалах справи є заява, у якій полковник визнав свою провину в перевищенні службових повноважень.

Справу розглянув суд, який визнав військового винним у адмінправопорушенні та призначив йому 3400 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що раніше інший суд Закарпатської області призначив п’ять років тюрми військовому, який самовільно покинув місце служби. Також інший суд на Закарпатті звільнив від покарання переправника ухилянтів за кордон.