Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок уродженцю Львівщини, пенсіонеру Василю Сахарнацькому, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон поза пунктами пропуску. За вчинене суд призначив Василю Сахарнацькому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, уродженець села Боберка Самбірського району Львівщини Василь Сахарнацький входив до складу злочинної групи, яка займалась переправленням чоловіків призовного віку за кордон. Василь Сахарнацький мав шукати «клієнтів» та перевозити у місця, звідки вони незаконно перетинали кордон.

Для викриття схеми незаконного перетину кордону правоохоронці залучили свого агента, який також увійшов до складу злочинної групи. Ділків викрили під час спроби перевезти одного з ухилянтів через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті, чоловіка призовного віку сховали від прикордонного контролю у кабіні автомобіля.

Учасник злочинної схеми Василь Сахарнацький у суді визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суд, який визнав Василя Сахарнацького винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон та призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.