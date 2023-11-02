Прикордонники затримали двох ухилянтів, які намагались переплисти річку Тиса на дитячих надувних колах у формі пончиків

На Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянтів, які намагались переплисти річку Тиса на дитячих надувних колах у формі пончиків. Їм у цьому допомагали двоє місцевих підлітків віком 15 та 16 років.

Як повідомило 2 листопада Західне регіональне управління Держприкордонслужби, прикордонники затримали порушників кордону, які збиралися перепливати Тису на українсько-румунському кордоні, на «надувних пончиках». Чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону, учора близько 22:00 помітив прикордонний наряд відділення «Грушово» Мукачівського загону. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів погодились на пропозицію свого односельця провести чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію.

Чоловіки розповіли, що мали заплати організаторам перетину кордону на надувних дитячих колах 3,5 тис. доларів та 5 тис. доларів. Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено.

Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.