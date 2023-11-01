Галицький районний суд Львова визнав винним у шахрайстві Юрія Соханя, який за п’ять тисяч доларів обіцяв отримати дозвіл Львівської ОВА на перетин кордону з реєстрацією у системі «Шлях» для чоловіка, який хотів виїхати за кордон під час воєнного стану. Шахраю призначили штраф – 51 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, Юрій Сохань наприкинці січня 2023 року пообіцяв чоловік отримати для нього дозвіл Львівської ОВА на перетин кордону з реєстрацією у системі «Шлях». За отримання документу Юрій Сохань вимагав 5 тис. доларів. Як зазначено у вироку суду, при цьому чоловік не міг законно отримати цей дозвіл.

Надалі Юрій Сохань отримав копії документів чоловіка, який мав намір виїхати за кордон, та 2 тис. доларів завдатку. Після отримання частини хабара Юрія Соханя затримали правоохоронці. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом закінченого замаху на шахрайство.

У суді Юрій Сохань визнав свою провину в шахрайстві. Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка визнала чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні та призначила йому покарання – 51 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.