Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні митного кодексу громадянина Польщі Рафала Мрозовіча (Rafal Mrozowicz), який ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги військовій частині, але не передавав військовим ці авто. Поляку призначили 1,2 млн грн штрафу (митна вартість авто) з конфіскацією ввезених автомобілів – якщо їх не вдасться конфіскувати, то поляк має сплатити їхню митну вартість.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року громадянин Польщі Рафал Мрозовіч (Rafal Mrozowicz) протягом січня – червня 2023 року ввіз на територію України 18 авто під виглядом гуманітарної допомоги одній з військових частин. Йдеться про легкові авто Volkswagen Passat, Opel Vectra, Audi A4, позашляховики Lexus RX 300 та Jeep Grand Cherokee, мінівен Opel Zafira, Renault Scénic, фургон Iveco Daily, також авто марок Škoda, Isuzu, Mercedes-Benz. Однак у червні 2023 року митники встановили, що військова частина не отримувала цих авто та не очікувала на них.

У серпні 2023 року через пункт пропуску «Шегині – Медика» Рафал Мрозовіч намагався ввезти ще мікроавтобус Nissan Interstar, начебто як гуманітарну допомогу одній з військових частин, надавши митникам лист-звернення цієї військової частини. Однак митники встановили, що військова частина не очікувала на це авто, а наданий лист є підробкою.

Щодо Рафала Мрозовіча склали протокол про порушення митних правил. У матеріалах справи вказано, що, згідно з протоколом про порушення митних правил, загальна вартість авто може становити 31,5 тис. євро (1 млн 251 тис. грн за курсом НБУ).

На засідання суду Рафал Мрозовіч не прийшов, тому справу розглядали за його відсутності. Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка визнала поляка винним у порушенні митних правил та призначила йому покарання – 1,2 млн грн штрафу (митна вартість авто) з конфіскацією ввезених автомобілів – якщо їх не вдасться конфіскувати, то поляк має сплатити їхню митну вартість. На постанову ще може бути подана апеляція.