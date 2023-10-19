Порушникам митних правил загрожує штраф та конфіскація автомобілів

У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею львівські митники затримали три елітні легковики BMW X5, Porsche Cayenne, Audi Q7, які намагалися завезти в Україну гуманітарним вантажем.

Як розповіли у Львівській митниці, у 51-річний водій з Рівненщини перетинав кордон у пункті пропуску «Грушів-Будомєж» на автомобілі BMW X5. За словами водія, легковик є «гуманітарною допомогою» для одного з українських благодійних фондів. При цьому водій надав до митного контролю відповідний лист-прохання від благодійників.

Однак під час огляду митники спільно з прикордонниками виявили в салоні автомобіля (між сидінням водія і пасажира) митну декларацію Республіки Литва. Згідно з документом, BMW X5 (2013 року випуску) вартістю понад 113 тис. грн, переміщувався на адресу громадянина України, відповідно, цього ж водія. Відправником значилась одна з приватних компаній міста Клайпеда.

Того ж дня у «Грушеві» 20-річний житель Рівного подав декларації про переміщення як гуманітарної допомоги на адресу київської благодійної організації автомобілів Porsche Cayenne (2013 року випуску) та Audi Q7 (2017 року випуску).

Водії завозили дорогі автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги (фото митниці)

Для перевірки законності ввезення авто працівники митниці звернулися до їх відправника – однієї з прибалтійських компаній. У відповідь підприємці з міста Клайпеда повідомили, що автомобілі переміщуються на адресу 20-літнього мешканця Рівного, який і був водієм.

Митники викрили обох водіїв, які подали неправдиві дані щодо одержувача товарів, а також характеру вантажу (авто, що переміщувалися у митному режимі імпорт, були позначені як вантажі гуманітарної допомоги). На порушників склали протоколи про порушення митних правил (ч.1 ст. 483 МКУ). Їм загрожує штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил – та їх конфіскація.

Автомобілі, загальною вартістю майже 700 тис. грн, вилучили. Справа буде розглядатися в суді.