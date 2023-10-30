48-річний українець намагався в’їхати в Україну на позашляховику Toyota RAV4 2021 року випуску

На українсько-польському кордоні виявили крадений позашляховик Toyota RAV4. 48-річний українець намагався в’їхати в Україну, проте на кордоні спрацювала база Інтерполу. Про це інформують прикордонники.

Як вказано у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби за 30 жовтня, випадок трапився у пункті пропуску «Краківець – Корчова». 48-річний українець намагався в’їхати в Україну на позашляховику Toyota RAV4 2021 року випуску.

Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували прикордонники позашляховик української реєстрації перетнув кордон на виїзд з України у 2022 році, до початку його розшуку.

Про виявлення краденого авто прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу та співробітників Нацполіції.