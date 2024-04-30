Галина Гичка очолює Службу у справах дітей Солонківської ОТГ

У 2022-2023 роках дружина депутата Львівської облради і гендиректора Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гички Галина стала власницею земельної ділянки і будинку в селі Зимна Вода біля Львова, а також нової легкової машини. Про це ідеться в декларації про доходи, поданій Михайлом Гичкою на сайті НАЗК.

25 жовтня 2022 року Галина Гичка стала власницею будинку площею 116 м2 в селі Зимна Вода біля Львова, де вони проживають з чоловіком. Вартість нерухомості на момент набуття права власності, вказано в документі, становить 1,237 млн грн.

Разом з будинком Галина Гичка стала власницею 8,65 соток землі під ним, вартість якої, як вказано в декларації, становить 137 тис. грн.

А наприкінці грудня 2023 року Галина Гичка придбала за 750 тис. грн електричний кросовер Audi E-Tron 2022 року випуску.

Сукупний дохід Михайла і Галини Гичок у 2022 році становив 1 млн грн, а заощадження – 1,3 млн грн та 20 тис. доларів США. У 2023 році доходи сім’ї становили 1,5 млн грн, заощадження – 710 тис. грн і 20 тис. доларів США. Для порівняння, у 2021 році заощадження сім’ї становили 1,24 млн грн і 17 тис. доларів США, доходи – 1,5 млн грн.

Тобто, якщо наприкінці грудня 2023 року Галина Гичка могла придбати машину із заощаджень і заробітку, то звідки у неї взялися ще 1,4 млн грн на купівлю нерухомості – із декларації неясно. Усі заощадження Гички зберігають готівкою, а не на банківських рахунках, тож невідомо, про яку суму готівки може ітися насправді.

Додамо, що у жовтні 2023 року правоохоронці викрили двох лікарок Львівської обласної клінічної лікарні, яку очолює Михайло Гичка, у видачі ухилянтам фальшивих довідок для встановлення інвалідності.

Галина і Михайло Гички – колишні свояки Богдана і Тетяни Дубневичів (у липні 2023 року Надія Дубневич і Назарій Гичка розлучилися, про що свідчать дані з ЄДРСР). Окрім того, Галина Гичка працює у службі у справах дітей Солонківської ОТГ, яку очолює Богдан Дубневич.

Нагадаємо, що колишня родичка Галини Гички Тетяна Дубневич у 2023 році стала власницею майже 73 га землі усього за 350 тис. грн у селі Суходіл Бібрської громади.