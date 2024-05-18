Приватний «Центр правової допомоги» неодноразово звинувачували в шахрайстві

Дружина військового, львів'янка Тетяна Пилипець, звинуватила в шахрайстві приватний «Центр правової допомоги», що на вулиці Пекарській, 41. Жінка заплатила юристам 22 тис. грн, однак не отримала жодних послуг. Наразі «Центр правової допомоги» відмовляється розривати договір та повертати гроші клієнтці. Тетяна Пилипець у четвер, 16 травня, написала заяву в поліцію. ZAXID.NET також відомо про ще один випадок, коли дружині мобілізованого львів’янина відмовились повертати 160 тис. грн за ненадані послуги. Жінка написала заяву у поліцію у п'ятницю, 17 травня.

Тетяна Пилипець, яка звинувачує юристів у шахрайстві, розповіла ZAXID.NET, що уклала договір з «Центром правової допомоги» 9 травня. За послуги вона заплатила готівкою, але не отримала жодного чека. Тетяна Пилипець розповіла, що її чоловік приєднався до Сил оборони ще два роки тому, а зараз виникла ситуація, яку він оскаржує в суді.

«Я підписала два договори – на представництво та правове забезпечення. Після цього зі мною не контактували. Я намагалася достукатися, щоб зі мною зв'язався адвокат. Адвокат мені подзвонив за кілька днів. За моєю справою "підгорають" терміни і я попросила про розірвання договору, бо мене не влаштовує таке обслуговування. Ніхто навіть не читав матеріали моєї справи. Сьогодні зі мною спілкувався чоловік, який переконував, що займатиметься моєю справою, а коли я попросила адвокатське посвідчення, то він відмовився й сказав, що він не адвокат, а юрист. Також відмовився називати своє прізвище», – сказала Тетяна Пилипець.

Вона зазначила, що написала заяву на розірвання договору, але її ніхто не прийняв. Крім цього, юристи навідріз відмовляються повертати гроші. Тетяна Пилипець стверджує, що працівники приватної юридичної компанії, до яких вона телефонувала, ігнорують її. Через це жінка написала заяву в поліцію і звинуватила «Центр правової допомоги» у шахрайстві.

«Також я звернулася до управління захисту прав споживачів і у податкову, оскільки компанія взяла гроші готівкою і не видала мені чек. У захисті прав споживачів мені сказали, що це неодноразове звернення щодо "Центру правової допомоги"», – додала Тетяна Пилипець.

ZAXID.NET відомо про ще одну постраждалу, яка заплатила приватним юристам на вул. Пекарській 160 тис. грн готівкою. За ці гроші «Центр правової допомоги» обіцяв домогтися повторного ВЛК для її мобілізованого чоловіка, однак вона не отримала жодних послуг. Як і у випадку з Тетяною Пилипець, чоловік, який представився адвокатом, також відмовився назвати їй своє прізвище. У суботу, 18 травня, львів’янка написала заяву в поліцію. Редакції відоме прізвище постраждалої львів’янки, однак на її прохання ми поки що його не розголошуємо.

ZAXID.NET впродовж двох днів без успіху намагався отримати коментар «Центру правової допомоги».

Центрів є два, але є нюанс

Зазначимо, що за адресою вул. Пекарська, 41 працює одразу два центри правової допомоги. Перший – Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, який ще 7 років тому відкрила Львівська міська рада. Другий – приватний, який відкрився у 2022 році у тому ж будинку і до якого не вперше мають претензії клієнти.

Керівник комунального Центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб розповів ZAXID.NET, що люди плутають їх з приватною компанією.

«У нас були звернення від людей, які скаржилися на цю компанію. Наші юристи від імені заявників писали скарги у кваліфікаційні адвокатські комісії. Зокрема, 16 травня, до нас звернулася дружина загиблого військового, яка скаржилася, що заплатила 10 тис. грн за послуги юристів, але два місяці її ігнорували. Як підсумовують наші юристи, в заявників беруть великі гроші у тій компанії, але нічого не роблять. "Центр правової допомоги" має потужну візуальну рекламу за склом, яку не можна вимагати демонтувати. Військові часто плутають і йдуть туди. Зараз я займаюсь облаштуванням візуальної частини входу до нашого центру, щоб нас краще промаркувати», – говорить Андрій Жолоб.

Торік Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, який надає послуги безкоштовно, вже закликав не плутати їх з приватною компанією.

Зазначимо, що головний офіс «Центру правової допомоги» розташований в Києві. Філії компанії працюють у Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Чернівцях, Черкасах та Івано-Франківську. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «ЦПД» працює з листопада 2019 року. Керівником та засновником компанії є Максим Дзісь. У Google можна знайти безліч негативних відгуків та звинувачень «ЦПД» у шахрайстві. Крім цього, у судовому реєстрі є низка справ, яка стосується ненадання послуг.