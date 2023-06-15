Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій працює з 2016 року

У Львові на вул. Пекарській, 41 з 2016 року працює міський центр надання послуг учасникам бойових дій. Там безоплатно допомагають учасникам бойових дій, членам їхніх сімей та сім’ям загиблих. Близько року тому за тією ж адресою відкрився приватний «Центр правової допомоги», який надає платні юридичні послуги. Як повідомили у Львівській міській раді, часто їм скаржаться люди, що помилково звернулися не в той заклад.

Те, що заклад має схожу назву із міським центром допомоги захисникам та розташований за тією ж адресою, заплутує військових і місто вже отримало чимало скарг від людей, які помилково звернулися в цей заклад, і їм довелось платити. Міський центр надання послуг учасникам бойових дій у Львові просить не плутати їх із платними сусідами-адвокатами.

«Ми шануємо своїх відвідувачів, тому звертаємося з проханням. Якщо Ви учасник бойових дій, військовослужбовець чи член сім'ї УБД і маєте потребу в отриманні якісної та безкоштовної юридичної допомоги з питань військового права — звертайтесь у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Але звертайте, будь ласка, увагу на вивіску та назву – Центр надання послуг учасникам бойових дій має лого Львівської міської ради», – наголосила керівниця Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Світлана Ткачук.

Заначимо, в інтернеті є скарги клієнтів «Центру правової допомоги» у Києві про те, що вони заплативши за послуги так і не отримували допомоги.

За даними YouControl, ТОВ «Центр правової допомоги "Україна"» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 58. Керівником та засновником є Дзісь Максим Русланович, 11.03.1994 р.н. Чоловік зареєстрований в Тернополі. Окрім Львова офіси працюють ще й у Києві, Харкові, Дніпрі, Черкасах та Чернівцях. Як вказано на сайті, «ЦПД» займається наданням юридичних послуг, безоплатних консультацій юриста тощо.