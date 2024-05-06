Олександр Сирський на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках Донеччини. Про це головнокомандувач повідомив у Telegram-каналі у понеділок, 6 травня.

За словами Олександра Сирського, саме на Покровському та Курахівському напрямках російські окупанти зосередили свої сили.

«Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ», – розповів Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що задача Сил оборони утримати позиції та завдати максимальних втрат росіянам «вогнем артилерії, ударними БпЛА та всіма засобами». Тим самим зірвати плани російської армії та виграти час для формування та підготовки наших резервів.

На Донеччині Олександр Сирський також провів роботу із командирами підрозділів. Він наголосив на важливості присутності командирів на місці бойових дій.

«Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані… Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще», – зазначив Олександр Сирський.

За словами Олександра Сирського під час поїздки на Донеччину він ухвалив рішення про посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БпЛА.

«Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 травня, президент України відвідав Хмельницький та зустрівся там із прикордонниками. Під час своєї промови Володимир Зеленський розповів, що Україна перебуває перед новим етапом війни.