Володимир Зеленський під час візиту у Хмельницький

У п’ятницю, 3 травня, президент України відвідав Хмельницький та зустрівся там із прикордонниками. Під час своєї промови Володимир Зеленський розповів, що Україна перебуває перед новим етапом війни. Відео із промовою глави держави опублікували у Telegram-каналі президента.

За словами Володимира Зеленського, російські окупанти готуються до спроб розширити наступальні дії.

«Ми всі разом: українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум. Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив і як би підло він не діяв. Україна все одно братиме гору», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що 28 березня 2024 року Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS розповів, що російські окупанти готуються до ще одного великого наступу на початку літа. За його словами, його варто очікувати в червні 2024 року.

Пізніше, на початку квітня Володимир Зеленський повідомив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. військовослужбовців.

Своєю чергою, голова української розвідки Кирило Буданов у інтерв’ю для ARD, опублікованому 7 квітня, розповів, що росіяни планують зосередитись на східному напрямку та намагатимуться захопити стратегічні міста: Часів Яр та Покровськ.