Зеленський зазначив, що російські війська активно готують новий великий наступ

Росіяни готуються до ще одного великого наступу на початку літа. Про це президент Володимир Зеленський заявив 28 березня в інтерв'ю CBS.

За його словами, російські військові активно готують новий великий наступ. За його словами, цього варто очікувати в червні 2024 року. Незважаючи на труднощі, Силам оборони вдається утримувати російських окупантів.

Президент наголосив, що на сьогодні українським військовослужбовцям не вистачає снарядів, артилерії, боєприпасів та іншого озброєння.

«А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери інколи дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію. Нам потрібна допомога зараз», – заявив Зеленський, коментуючи блокування військової допомоги з боку США.

Зеленський попередив, що якщо Україна програє в цій війні, тоді російський диктатор Володимир Путін піде ще далі - до Казахстану, країн Балтії, Польщі та Німеччини. Український президент пояснив, що Путін горить ідеєю відновити колишній СРСР.

До слова, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк 22 березня заявив, що Росія створює угруповання у понад 100 тисяч осіб, не виключений новий наступ ворога влітку. 28 березня видання The Economist повідомило, що з початку літа Росія почне новий великий наступ, а здатність України стримати його цього разу виглядає «набагато менш впевненою».