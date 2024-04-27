Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський узяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з обороноздатності України на якій повідомив союзників України про загострення ситуації на фронті, обстріл України і потреби українських військ в озброєнні та боєприпасах. Про це повідомив сам головнокомандувач ЗСУ у Telegram у суботу, 27 квітня.

«Я своєю чергою поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження», – написав Сирський.

Також Сирський подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Нагадаємо, 26 квітня на американській базі «Рамштайн» у Німеччині відбулося 21-е засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі. У заході взяли участь міністри оборони та високопоставлені військові керівники з більш ніж 50 країн.

За його словами, перед учасниками коаліції виступили президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

У рамках зустрічі США повідомили, що виділили 6 млрд доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).