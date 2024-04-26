США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів
Допомога включатиме системи протидії дронам, артилерійські боєприпаси, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення
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США виділили 6 млрд доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Про це у п’ятницю, 26 квітня, за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
Міністр повідомив, що гроші виділять на закупівлю критично важливих засобів перехоплення для систем NASAMS і Patriot.
«Я хочу оголосити наше зобов’язання асигнувати 6 млрд доларі у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості. Це найбільше асигнування для України», – заявив він.
За його словами, допомога включатиме системи протидії дронам, «значну кількість» артилерійських боєприпасів, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення.
Як повідомив Пентагон, пакет озброєння, яке закуплять в американських компаній для України на 6 млрд доларів, включає:
- додаткові боєприпаси для Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
- обладнання та системи протидії БПЛА;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- багатофункціональні радіолокаційні станції;
- контр-артилерійські радари;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 152-мм артилерійські снаряди;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні авіаційні комплекси (БАК) Switchblade та Puma;
- тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння та техніки;
- боєприпаси для підриву;
- компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА та інші можливості;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї;
- допоміжні засоби та підтримка для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.
В межах ініціативи USAI Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нової зброї, а не на використання поточних запасів США.
Як інформував ZAXID.NET, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом законопроект, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
З цієї суми: 23 млрд доларів скерують на поповнення запасів зброї США; 11 млрд – піде на фінансування військових операцій США в регіоні; 14 млрд – скерують на закупівлю передових систем озброєнь та іншого оборонного обладнання.
Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 млрд доларів. Йдеться про зброю із власних запасів американської армії відповідно до повноважень президента США PDA (Presidential Drawdown Authority). Це оснащення, найімовірніше, швидко надійде в Україну, оскільки вже перебувало на складах американських баз у Європі. Це 56-те пряме виділення допомоги Києву за програмою PDA, й воно включало засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, інформує «Голос Америки».