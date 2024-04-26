В межах ініціативи USAI Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нової зброї

США виділили 6 млрд доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Про це у п’ятницю, 26 квітня, за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністр повідомив, що гроші виділять на закупівлю критично важливих засобів перехоплення для систем NASAMS і Patriot.

«Я хочу оголосити наше зобов’язання асигнувати 6 млрд доларі у межах ініціативи сприяння безпеці України. Це дозволить нам придбати додаткову допомогу для України в американської оборонної промисловості. Це найбільше асигнування для України», – заявив він.

За його словами, допомога включатиме системи протидії дронам, «значну кількість» артилерійських боєприпасів, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення.

Як повідомив Пентагон, пакет озброєння, яке закуплять в американських компаній для України на 6 млрд доларів, включає:

додаткові боєприпаси для Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

обладнання та системи протидії БПЛА;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

багатофункціональні радіолокаційні станції;

контр-артилерійські радари;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 152-мм артилерійські снаряди;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні комплекси (БАК) Switchblade та Puma;

тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння та техніки;

боєприпаси для підриву;

компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА та інші можливості;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї;

допоміжні засоби та підтримка для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

В межах ініціативи USAI Пентагон укладає контракти з американськими оборонними фірмами на виготовлення нової зброї, а не на використання поточних запасів США.

Як інформував ZAXID.NET, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом законопроект, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

З цієї суми: 23 млрд доларів скерують на поповнення запасів зброї США; 11 млрд – піде на фінансування військових операцій США в регіоні; 14 млрд – скерують на закупівлю передових систем озброєнь та іншого оборонного обладнання.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 млрд доларів. Йдеться про зброю із власних запасів американської армії відповідно до повноважень президента США PDA (Presidential Drawdown Authority). Це оснащення, найімовірніше, швидко надійде в Україну, оскільки вже перебувало на складах американських баз у Європі. Це 56-те пряме виділення допомоги Києву за програмою PDA, й воно включало засоби ППО, артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю, інформує «Голос Америки».