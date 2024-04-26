Україні необхідна підтримка західних партнерів для посилення оборонного потенціалу

Союзники України повинні приділяти якомога більше уваги виробництву зброї на території своїх країн і, зокрема, в рамках спільних з Україною проектів. Це необхідно для того, аби збільшувати оборонний потенціал України, яка формує нові бойові бригади для посилення позицій. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) у п’ятницю, 26 квітня.

За словами голови держави, Україні необхідна підтримка західних партнерів для посилення оборонного потенціалу.

«Зараз ми формуємо нові бригади для посилення позицій. Їм необхідна підтримка, як і бригадам, які вже перебувають на фронті», – сказав президент.

Президент наголосив, що найкращі солдати не змінять ситуацію на полі бою без озброєння.

«Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти. Але українським захисникам потрібна ваша своєчасна підтримка в достатній кількості – саме те, що потрібно було б вам, якби ви були солдатами на цій війні», – наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, проходить 21-е засідання у форматі Рамштайн. У Міноборони заявили, що головними темами засідання будуть постачання зброї, снарядів, насамперед 155 мм, і ракет ATACMS.