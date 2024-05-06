Томаш Шмідт на прес-конференції у Мінську 6 травня 2024 року

Суддя Воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт звернувся до влади Білорусі з проханням надати йому політичний притулок. Про це сам польський урядовець заявив на прес-конференції у Мінську у понеділок, 6 травня, інформує білоруське агентство БЕЛТА.

За словами Шмідта, у такий спосіб він висловив протест проти сучасної політики Польщі. За його словами, Варшава під впливом США та Великої Британії нібито ведуть його країну до війни. Насправді ж, переконаний Шмідт, «народ Польщі виступає за мир та добросусідські відносини з Білоруссю та Росією».

Під час прес-конференції Шмідт заявив про політичне переслідування з боку влади Польщі і звернувся безпосередньо до самопроголошеного білоруського диктатора Аляксандра Лукашенка з проханням про захист. Він зазначив, що в Білорусі «мудрий лідер», а польські політики повинні «відновити діалог з президентом Лукашенком і Росією».

На тій самій прес-конференції суддя також публічно підписав заяву про свою відставку. Шмідт заявив білоруським журналістам, що білоруське посольство повідомить польську владу про його відставку.

При цьому, уточнює ТАСС, Шмідт зазначив, що прохання про притулок є «поки що неофіційним».

Хто такий Томаш Шмідт

Раніше Шмідт обіймав різні посади у судовій системі та органах юстиції Польщі, а також був керівником юридичного відділу у польській Національній раді суддів. Як зазначає білоруський опозиційний сайт «Зеркало», у самій Польщі Томаш Шмідт причетний до так званого «хейтерського скандал», який мав місце ще у 2019 році. Тоді невідома користувачка соціальних мереж під псевдонімом Емі впродовж кількох місяців поширювала дописи провокативного змісту, що стосувалися суддів, які виступали проти судової реформи, ініційованої правлячою польською партією «Право і справедливість». Як стало відомо пізніше – анонімом виявилась дружина Томаша Шмідта – Емілія. Вона заявила, що поширювати неперевірену сумнівну інформацію в соцмережах її змусив чоловік.

Після того, як історія набула розголосу Шмідта виключили з Національної ради суддів Польщі і тимчасово відсторонили від служби у воєводському адміністративному суді Варшави. Дисциплінарний суд дозволив Шмідту повернутися до своїх обов'язків, однак із застереженням, що так і не ухвалив остаточного рішення про винність чи невинність судді в дисциплінарному правопорушенні.

Зауважимо, що Томаш Шмідт – не перший поляк, який просив притулку у Білорусі. Одним із його попередників був польський солдат Еміль Чечко, який дезертирував зі польської армії під час міграційної кризи на кордоні Білорусі та ЄС у грудні 2021 року. У Білорусі поляка, який роздавав інтерв'ю про начебто масові вбивства мігрантів та волонтерів польськими військовими на кордоні, активно використовувала білоруська пропаганда. В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) провели перевірку та не знайшли поховань мігрантів на польсько-білоруському кордоні, про які говорив Чечко.

Зрештою, у березні 2022 року Еміля Чечка знайшли повішеним. Його поховали у Білорусі.