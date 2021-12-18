Польський 25-річний солдат Еміль Чечко після того, як його затримали п’яним за кермом, втік до Білорусі, де попросив про надання політичного притулку. Наразі польська влада перевіряє, чи не був дезертир білоруським шпигуном.

Як пише в суботу, 18 грудня, Onet з посиланням на кілька джерел, польські військові спецслужби припускають, що солдат Еміль Чечко, який втік до Білорусі і попросив там притулок, міг певний час шпигувати на користь Мінська або бути інформатором агента білоруських спецслужб. Чечко служив в 11 Мазурському артилерійському полку 16 Поморської механізованої дивізії.

«Іншу сторону від початку операції на польсько-білоруському кордоні найбільше цікавить інформація про моральний стан дислокованої там польської армії. Вони хочуть знати, хто має сімейні проблеми, проблеми з наркотиками чи фінансові проблеми. Ці знання згодом можуть бути використані білоруськими службами для вербування польських солдатів», – сказав один зі співрозмовників видання.

«Коли рядовий Чечко опинився перед перспективою виключення з армії за водіння в нетверезому стані, він став би непотрібним для білоруських служб. Тому, можливо, під впливом шантажу його переконали перейти на бік Білорусі, яка вирішила використати цю подію в пропагандистських цілях», – додав він, посилаючись на інформацію про те, що раніше правоохоронці затримали Чечка за керування автомобілем у нетверезому стані.

Також Onet пише, що сестра солдата-втікача мала зв'язок з громадянином Білорусі, а в нього самого були там знайомі.

Солдат втік до Білорусі у четвер, 16 грудня. Польські військові чиновники заявили, що солдат був проблемним, однак військове начальство всіляко йому допомагало. Після дезертирства Чечка міністр оборони Польщі звільнив трьох його командирів.

Зазначимо, що польські військові перебувають на кордоні з Білоруссю через штучну міграційну кризу, яку спричинив режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.