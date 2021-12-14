Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває

Білоруські служби відкрито допомагають мігрантам прориватися до Польщі та надають їм інструменти для нападу на польських прикордонників, заявила речниця Прикордонної служби Польщі Ганна Міхальська.

За її словами, які цитує сайт Wpolityce, білоруські служби пропонують мігрантам каміння і шматки бруківки, щоб кидати в польських прикордонників.

«Там ліс. Там такого каміння немає», – наголосила Міхальська на прес-конференції в понеділок, 13 грудня.

У зв’язку з цим, вона зазначила, що польським правоохоронцям на білоруському кордоні видали захисні щити.

Нагадаємо, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася 8 листопада. Серед мігрантів, які прориваються з Білорусі до Польщі, є жителі країн Близького Сходу, Азії й Африки. За останні тижні кількість спроб мігрантів прорвати польський кордон зменшилася, деякі з них повертаються у країни свого походження.

Також нелегальні мігранти прориваються з Білорусі до Литви і Латвії.

У ЄС вважають, що міграційну кризу штучно спровокував режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у відповідь на європейські санкції, запроваджені за придушення опозиції та протестів.

Сам Лукашенко визнав, що білоруські силовики допомагають нелегальним мігрантам у прориві європейських кордонів.