Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам з Близького Сходу проривати польський кордон. Про це він заявив в інтерв’ю BBC, опублікованому в п’ятницю, 19 листопада.

«Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми – слов’яни. Ми відчуваємо серцем. Наші військовослужбовці розуміють, що мігранти прямують до Німеччини. Можливо, хтось із них [прикордонників] допомагав їм [мігрантам]. Я не буду це навіть з’ясовувати», – сказав білоруський диктатор.

Водночас він наголосив, що не запрошував мігрантів до Білорусі, і не збирався силоміць утримувати їх у межах білоруських кордонів.

«Я казав їм, що я не збираюсь затримувати цих мігрантів на кордоні, не буду тримати їх, і навіть якщо вони будуть і далі йти [в напрямку польського кордону], я все одно не буду їх зупиняти, бо вони хочуть до вашої країни, не моєї. Я це мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І чесно кажучи, я би й не хотів, щоб вони йшли через Білорусь», – додав Лукашенко.

Олександр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі з 1994 року, але його переобрання у 2020 році не визнали країни Заходу через фальсифікації і жорстокі придушення протестів опозиції.

Через дії Лукашенка щодо опонентів ЄС ввів проти його режиму санкції. ЄС вважає, що Лукашенко спровокував мігрантську кризу саме через запроваджені санкції.

Польські прикордонники раніше публікували відео, як білоруські солдати ламають огорожу на кордоні, щоб допомогти мігрантам прорватися до сусідньої країни. Подібне відео про те, як білоруські силовики женуть мігрантів до кордону, також публікували литовські прикордонники.