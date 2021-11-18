Прикордонники завернули в Білорусь 15 громадян із Близького Сходу

Державна прикордонна служба України в четвер, 18 листопада, повідомила, що запобігла спробі 15 мігрантів з Близького Сходу потрапити в Україну з території Білорусі. Іноземці представилися туристами і розповіли, що хочуть потрапити на Львівщину.

За інформацією прикордонників, іноземці прибули рейсовим автобусом з Мінська і намагалися перетнути кордон у Чернігівській області. Під час заходів прикордонного контролю вони повідомили, що прямують в Україну з туристичною метою.

«Іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область. З їхніх слів, оглянувши «визначні пам’ятки» на заході сусідньої республіки, мандрівники вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому», – повідомила Державна прикордонна служба.

Також прикордонники встановили, що більшість із цих іноземців мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

За інформацією ДПСУ, заяви іноземців не переконали прикордонників і вони повернули їх назад у Білорусь, адже у громадян з Близького Сходу не було підстав для в’їзду в Україну.

Зазначимо, що згадана в повідомленні прикордонників Гродненська область Білорусі межує з Польщею. Саме у цьому регіоні мігранти кілька разів спробували проривати польський кордон і деяким групам це вдалося.

Мігранти масово прилетіли в Білорусь для того, щоб звідти дістатися до Євросоюзу. За сприяння білоруських військових і прикордонників, Вони штурмували кордони не лише Польщі, але й Латвії і Литви. Багато з мігрантів заявляли, що хочуть потрапити до Німеччини. Водночас режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ніяк не зупиняв потік мігрантів, а навпаки заохочував їх літати в Білорусь. Причиною таких дій, як вважають у ЄС, є помста за санкції, які ЄС запровадив проти режиму Лукашенка після придушення протестів і опозиції.

17 листопада стало відомо, що нелегальні мігранти почали залишати кордон між Білоруссю та Польщею.