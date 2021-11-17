Нелегальні мігранти почали полишати табір біля польсько-білоруського кордону

Нелегальні мігранти почали залишати прикордонний перехід «Кузьниця-Брузги» між Польщею та Білоруссю. Зокрема, за даними віце-міністра МВС Польщі Мацея Вонсіка, режим диктатора Олександра Лукашенка відправив до кордону перші автобуси, які нібито мають забрати біженців.

Про ситуацію на кордоні Вонсік розповів на одному із польських телеканалів, передає Polsat в середу, 17 листопада. Він розповів, що минула ніч на польсько-білоруському кордоні була відносно спокійною. За його інформацією, режим Лукашенка почав відправляти до кордону перші автобуси, які мають забрати мігрантів. Кількість людей у таборі біженців, як розповідає Вонсік, починає повільно зменшуватися.

Речниця прикордонної служби Польщі Ганна Міхальська уточнила, що деякі мігранти також забирають з собою колоди – їх використовували напередодні під час спроби прориву на території Польщі. З її слів, мігранти двічі намагалися силою перетнути кордон минулої ночі.

Польські прикордонники також опублікували відео, на якому видно, як група іноземців залишають табір біля Кузьниці. Вони рухаються під наглядом білоруських служб, кажуть польські прикордонники. Водночас куди саме вони прямують – невідомо.

Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Нагадаємо, що 16 листопада нелегальні мігранти спробували штурмувати польський кордон в районі переходу «Кузьница». Мігранти атакували польських солдатів камінням і спробували зруйнувати паркан, щоб потрапити до Польщі. У відповідь військові застосували сльозогінний газ та водомети.

Криза на кордонах Білорусі з країнами ЄС: що відбувається

8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, залучивши, згодом, до цього, навіть солдатів з Великої Британії. Білорусь, у свою чергу, підсилилася російськими ядерними бомбардувальниками.

9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан. Також 9 листопада дві великі групи мігрантів таки прорвали польський кордон.

На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал – Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.