Нелегальні мігранти намагаються прорватись в районі переходу «Кузьніца»

Нелегальні мігранти почали штурм польського кордону в районі переходу «Кузьніца». Про це 16 листопада повідомило Міністерство оборони Польщі.

Близько 12:30 група з кількох сотень нелегалів впритул підійшла до прикордонних укріплень. Мігранти атакували польських солдатів камінням і спробували зруйнувати паркан, щоб потрапити до Польщі. У відповідь військові застосували сльозогінний газ та водомети.

Прес-служба поліції повідомила, що внаслідок нападу один із поліцейських отримав серйозне поранення, йому наразі надають допомогу. Наголошується, що польські сили безпеки застосували сльозогінний газ виключно для того, щоб стримати «агресію мігрантів».

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Польські військові також звинувачують білоруську владу в тому, що вона забезпечила мігрантів світлошумовими гранатами, які ті кидають у силовиків.

Криза на кордонах Білорусі з країнами ЄС: що відбувається

Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу, Азії й Африки. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу, збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу, щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, залучивши, згодом, до цього, навіть солдатів з Великої Британії. Білорусь, у свою чергу, підсилилася російськими ядерними бомбардувальниками.

9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан. Також 9 листопада дві великі групи мігрантів таки прорвали польський кордон.

На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газутрубопроводом «Ямал – Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.