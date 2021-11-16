Мігранти спробували прорватися до Польщі з Білорусі

У вівторок, 16 листопада, семеро польських поліцейських постраждало від нападів з боку мігрантів. Про це повідомляє поліції Польщі у Twitter.

У відомстві розповіли, що в одного поліцейського вдарили камінням в голову, після чого його відвезли до лікарні.

«На жаль, унаслідок нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення, наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Імовірно, (у нього) перелом кісток черепа», – зазначили там.

Також травму голови отримала одна поліцейська, інші п’ятеро правоохоронців — травми рук і ніг. Це сталося через те, що мігранти закидували їх камінням та іншими важкими предметами.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Ще п’ятеро правоохоронців отримали поранення рук та ніг.

Як інформував ZAXID.NET, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі близько тисячі мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до нього загони силовиків. Паралельно Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.