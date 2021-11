У вівторок, 16 листопада, семеро польських поліцейських постраждало від нападів з боку мігрантів. Про це повідомляє поліції Польщі у Twitter.

У відомстві розповіли, що в одного поліцейського вдарили камінням в голову, після чого його відвезли до лікарні.

«На жаль, унаслідок нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення, наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Імовірно, (у нього) перелом кісток черепа», – зазначили там.

Також травму голови отримала одна поліцейська, інші п’ятеро правоохоронців — травми рук і ніг. Це сталося через те, що мігранти закидували їх камінням та іншими важкими предметами.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3