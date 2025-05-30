Вартість разового електронного квитка зросте з 15 до 17 грн

Із 1 червня у громадському транспорті Львова діятимуть нові тарифи, а з липня запрацює система абонементів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 30 травня.

Зокрема, з 1 червня тарифи на проїзд у Львові будуть такими:

17 грн – разовий електронний квиток, придбаний через ЛеоКарт чи додаток, із можливістю пересадки впродовж 40 хвилин;

20 грн – разовий квиток, придбаний банківською карткою через валідатор, з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин;

25 грн – разовий паперовий квиток;

8,5 грн – разовий студентський квиток, придбаний через ЛеоКарт, з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин;

17 грн – разовий електронний квиток на перевезення багажу;

20 грн – разовий паперовий квиток на перевезення багажу;

400 грн – штрафний квиток.

При цьому, пасажирам зберегли можливість купувати разові квитки через QR-коди «Приват24», SMS, і Bluetooth.

Із 1 липня у міському транспорті запрацює ситема абонементів. Зокрема, вартість довготермінового абонемента на 30 днів становитиме 900 грн, а студентського – 450 грн. Абонементи діятимуть на весь громадський транспорт Львова, не залежно від перевізника.

На засіданні виконавчого комітету це питання викликало бурхливе обговорення. Зокрема, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зауважив, що місто не погодилось на пропозицію перевізників про підвищення тарифів до 32 грн за разовий квиток. Генеральний директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак зазначив, що без підвищення тарифів приватні перевізники не зможуть і надалі оновлювати громадський транспорт та відновити роботу скасованих маршрутів, а також випускати більше транспорту у вечірній час.

Однак виконком усе ж підримав рішення про підвищення тарифів із умовою, що за два тижні перевізники прозвітують про свої плани на покращення перевезень у громадському транспорті.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду у міському транспорті Львова змінювали 1 вересня 2024 року. За підрахунками перевізників, 7% пасажирів купує паперовий квиток, 25% – карткою через валідатор, а решта користуються «ЛеоКарт»