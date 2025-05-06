Торік виконком ЛМР ухвалив рішення про 60 безоплатних поїздок на місяць для пенсіонерів, решта - за гроші

Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав, що рішення виконкому міськради Львова про запровадження ліміту на безоплатні поїздки для пенсіонерів в громадському транспорті міста не відповідає правовому акту вищої юридичної сили. На думку колегії суддів, виконком не має обмежувати право пенсіонерів на безоплатний проїзд. Відповідне рішення оприлюднила пресслужба суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 1 липня 2024 року пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи щомісяця мають 60 безоплатних поїздок у міських автобуса та електротранспорті Львова. Таке рішення виконком ЛМР ухвалив 28 червня.

Львівська пенсіонерка оскаржила це рішення виконкому в суді і 26 листопада 2024 року Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконкому. Міськрада подала апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення першої інстанції та прийняти нове – про відмову у задоволенні позовних вимог пенсіонерки.

«Рішення виконкому ЛМР (про ліміт на безоплатні поїздки для пенсіонерів – ред.) не відповідає правовому акту вищої юридичної сили – постанові Кабінету міністрів про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування. А відсутність компенсації на безплатний проїзд пенсіонерів за рахунок державного бюджету, на думку колегії суддів, не надає право виконкому обмежувати такий проїзд», – ідеться в повідомленні суду.

Суд постановив залишити апеляційну скаргу міськради Львова без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду від 26 листопада 2024 року – без змін.