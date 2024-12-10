За даними системи е-квитка, майже 76% пільговиків здійснюють до 40 поїздок у громадському транспорті Львова

Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов пенсіонерки та скасував рішення виконкому Львівської міськради про обмеження кількості безоплатних поїздок у громадському транспорті. Із 1 липня 2024 року пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи щомісяця мають 60 безоплатних поїздок у міських автобуса та електротранспорті. Львівська міськрада не погоджується з рішенням суду та подаватиме апеляцію.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернулась пенсіонерка Ольга Демчук. Вона вважає, що обмеження кількості безоплатних поїздок у громадському транспорті Львова (для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю третьої групи) до 60 на місяць суперечить постанові Кабінету міністрів України №354.

«Ліміт поїздок є необґрунтованим, оскільки для того аби пересуватись по місту пасажир-пенсіонер змушений здійснювати пересадки на різні види транспорту, оскільки маршрути транспорту не завжди забезпечують безпересадкове добирання до потрібного місця. В умовах скрутного економічного становища пенсіонерів таке додаткове фінансове навантаження є неприпустимим та порушує їхні права», – вважає Ольга Демчук.

Цю справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, зокрема заперечення представника Львівської міськради проти задоволення позову. Суддя задовольнила позов пенсіонерки, визнала протиправним та нечинним рішення виконкому про обмеження кількості безоплатних поїздок для пільговиків. Рішення ще можна оскаржити.

Львівська міськрада повідомила, що подаватиме апеляцію на рішення суду. У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР наголосили, що йдеться про пільговиків, яким пільгу на проїзд надала не держава, а місто. Відповідно, місто має право встановлювати кількість пільгових поїздок для цих категорій пасажирів.

«Є перелік пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті на підставі законів України. Пенсіонери та люди з інвалідністю 3-ї групи не входять до цього переліку. Таку пільгу у Львові цим двом категоріям мешканців надало місто як додаткову соціальну гарантію. Відповідно, визначати кількість пільгових поїздок для саме для цих категорій є правом органу місцевого самоврядування. Тож з рішенням Львівського окружного адміністративного суду не погоджуємося і будемо його оскаржувати», – зазначили в департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

У міськраді наголосили, що рішення про фіксовану кількість безоплатних поїздок у транспорті Львова для пенсіонерів та людей з інвалідністю 3 групи є вимушеним кроком для зменшення навантаження на міський бюджет, зокрема в час війни, бо держава не фінансує пільговий проїзд громадян у міському транспорті.

Нагадаємо, обмеження на кількість безкоштовних поїздок у громадському транспорті Львова для пенсіонерів та людей з інвалідністю встановили з 1 липня цього року. Інші 28 категорій пільговиків, зокрема люди з інвалідністю 1 та 2 груп, учасники бойових дій, а також школярі, і надалі користуються громадським транспортом Львова безоплатно та без обмежень. До слова, за даними системи е-квитка, майже 76% пільговиків здійснюють до 40 поїздок у громадському транспорті Львова. І лише 10,3% пільговиків – здійснюють понад 60 поїздок.

Раніше фіксували випадки, коли пасажири в місяць здійснювали від 100 до понад 400 пільгових поїздок з ЛеоКарт. Зокрема, один мешканець за місяць зареєстрував 452 безоплатні поїздки.



